На Украине задержали одного из организаторов референдума о независимости ДНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook отчитался о задержании Романа Лягина — бывшего министра самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), экс-главы ЦИК ДНР и одного из организаторов референдума о независимости республики в 2014 году.

По словам Луценко, операцию по задержанию проводили сотрудники Генпрокуратуры совместно с СБУ. При этом подробности задержания не приводятся. В своем посте Луценко пишет, что Лягину инкриминируется статья о государственной измене, а также добавляет, что «на все приходит время расплаты».

Роман Лягин в конце 2013 года был одним из активистов евромайдана в Донецкой области, а позже стал активным участником движения региона за независимость. В мае он стал одним из организаторов референдума о самоопределении ДНР и, будучи главой ЦИК ДНР, объявил его результаты. Позже он занимал пост министра труда и социальной политики республики, однако был уволен в 2016 году.

Год спустя Лягин на своей странице в Facebook писал, что занимался организацией референдума по своим убеждениям, «потому что верил в Россию, которая нас не бросит». Однако, придя к выводу, что самопровозглашенным республикам «не суждено пройти путь Крыма», заявил, что «Донбасс — это Украина».

О том, что Лягин снова находится на Украине, в начале марта этого года также в Facebook сообщала народный депутат Верховной Рады Наталья Веселова, которая утверждала, что он вернулся по программе СБУ «Тебя ждут дома», цель которой — привлечь воюющих за ДНР и ЛНР обратно на Украину. Позже она отредактировала запись, написав, что «было бы неплохо, если бы он прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома" и стал ценным свидетелем».

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