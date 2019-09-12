России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда

Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены. Об этом рассказал посол Латвии в Москве Марис Риекстиньш, сообщает «Интерфакс».

По его словам, частичная отмена запрета на импорт латвийских шпрот — это хорошо, но теперь ушедшие на другие рынки производители будут смотреть в сторону России по остаточному принципу.

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Он заметил, что претензии, которые Россия выдвинула в 2015 году, Латвия воспринимает как защитные меры своих производителей, потому что стандарты и качество пищевых продуктов в ЕС тяжело поставить под сомнение.

Россия запретила шпроты из Эстонии и Латвии в июне 2015 года. Поводом стало превышение концентрации вредных веществ в продукте, в том числе бензопирена. Возобновить поставки в декабре 2017 года разрешили латвийской SIA Karavela и эстонской DGM Shipping AS.

До запрета 40 процентов экспорта Латвии в Россию приходилось на пищевые продукты, из них на шпроты — десять процентов.

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