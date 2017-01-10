Российские производители шпрот полностью заместили продукцию из Прибалтики

Поставщики шпрот из Прибалтики столкнутся с жесткой конкуренцией на российском рынке, так как за время действия ограничений на ввоз отечественные производители полностью заместили импортную продукцию. Об этом во вторник, 10 января, заявил замглавы Росрыболовства Петр Савчук, передает Rambler News Service.

«Сейчас при снятии ограничений прибалтийским поставщикам придется побороться за место на полке», — сказал Савчук. Российские производители выпускают продукцию высокого качества, а наличие собственного сырья позволяет им устанавливать доступную цену, отметил он.

Россия перестала получать импортное сырье для таких консервов после введения продэмбарго в августе 2014 года, то есть за год до ограничения на ввоз шпрот из прибалтийских стран, напомнил чиновник. Два года назад калининградские рыбные предприятия переключились на собственное сырье, и объемы вылова российских рыбаков заметно выросли. «Положительная динамика сохранилась и в 2016 году», — подчеркнул он.

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9 января в Россельхознадзоре заявили о возможной отмене части ограничений на поставки шпрот из Прибалтики в 2017 году. Сейчас ведомство ждет от властей прибалтийских государств список предприятий-экспортеров.

В ноябре 2016 года руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что ведомство подготовилось к частичному возобновлению поставок рыбных консервов с отдельных предприятий Латвии и Эстонии. Ввоз в Россию рыбных консервов из этих стран был запрещен в мае 2015 года.