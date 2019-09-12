Фитнес-тренера застыдили за отказ помочь «слишком толстой» женщине

Фитнес-тренер Гари Рэндалл из Англии отказался принять Лизу Пэррэтт в спортивный лагерь, назвав ее в групповом чате Facebook «слишком толстой и большой». Об этом сообщает The Sun.

Женщина спросила в специальном чате в соцсети, как ей записаться в лагерь для похудения. Рэндалл ответил, что видел ее в спортзале и не может ничем помочь, потому что она «слишком толстая». На вопрос женщины, почему фитнес-инструктор не хочет взять ее на занятия, он ответил, что она «зашла слишком далеко». По мнению тренера, для того, чтобы попасть в лагерь, Пэррэтт необходимо скинуть пять стоунов (31,8 килограмма).

Пэррэтт не скрывает свой вес в 25 стоунов (159 килограмм). Она утверждает, что очень хочет похудеть и ожидала более профессионального комментария. Также женщина возмутилась тем, что тренер не подошел к ней в спортзале и не сказал все в лицо. Она поделилась скриншотами ответа Рэндалла на своей странице, пользователи поддержали ее и осудили непрофессиональное, по их мнению, поведение инструктора.

Издание сообщает, что тренер удалил свою страницу о фитнесе после большого количества комментариев в поддержку женщины.

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