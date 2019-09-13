Раскрыта цена свадебных колец и браслетов Собчак и Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак показала одинаковые свадебные браслеты, которые она будет носить вместе с новым супругом, театральным режиссером Константином Богомоловым. Фотографией она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На браслетах, изготовленных из золота ювелирным брендом J-Point, выгравированы первые буквы имен молодоженов и сердце. По данным в Instagram марки, стоимость одного браслета составляет 200 тысяч рублей.

Кроме того, в Telegram-канале издания Peopletalk появилась информация об обручальных кольцах Богомолова и Собчак. Авторы изделий — ювелиры часовой компании Omega. Кольца из белого, розового и желтого золота входят в коллекцию Constellation и продаются по цене от 133 тысяч рублей.

13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова. Брак был зарегистрирован в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Для обоих он стал вторым: ранее Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом, Богомолов был женат на актрисе Дарье Мороз.

На свадьбу были приглашены около 300 гостей. На торжество Собчак выбрала белое кружевное платье, предоставленное компанией Bosco.

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