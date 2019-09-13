Древние влюбленные скелеты оказались мужчинами

Итальянские исследователи обнаружили, что двое держащихся за руки скелетов, известных как «влюбленные из Модены», на самом деле являются мужчинами. Об этом сообщает BBC News.

Ученые определили пол живших в IV — VI веках людей, которым принадлежат останки, с помощью анализа белка, оставшегося на зубной эмали. Впервые скелеты были найдены в 2009 году, однако из-за их плохого состояния не удалось определить точно, являлись ли они мужчиной и женщиной.

Исследователи не знают, что именно связывало обоих мужчин. Согласно нескольким гипотезам, они могли быть родными братьями, двоюродными братьями или солдатами, которые вместе погибли в бою. Сами тела, скорее всего, захоронены на военном кладбище.

Ранее сообщалось, что египетские археологи обнаружили останки 13-летней девочки в гробнице пирамиды, находящейся в 100 километрах от Каира. Остается загадкой, как именно и когда умер ребенок, однако возраст места раскопок составляет 4600 лет и восходит к концу третьей династии фараонов Древнего Египта.

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