Создан безопасный для волос способ лечения рака

Ученые определили новый способ защиты волосяных фолликул при химиотерапии, чтобы предотвратить выпадение волос при лечении рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи использовали ингибиторы CDK4/6, которые блокируют деление клеток, не оказывая токсичного воздействия на фолликулы. При этом волосы становятся менее восприимчивыми к таксанам — противоопухолевым препаратам, часто применяемым в борьбе против рака молочной железы.

Выяснилось, что таксаны воздействуют на стволовые клетки у корней волос, из которых возникают специализированные делящиеся клетки. Однако ученые до сих пор не знают точный механизм повреждения фолликул. Также неизвестно, почему одни пациенты теряют больше волос, чем другие, хотя они получают одинаковые дозы препарата.

В настоящее время тысячи американских пациентов собираются подать иск на фармацевтическую компанию Sanofi за отсутствие предупреждения о риске постоянного выпадения волос при лечении препаратом-таксаном Taxotere.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!