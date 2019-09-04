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Названа причина вымирания россиян

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Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в большинстве стран мира (в том числе России), тогда как в развитых государствах люди умирают главным образом из-за рака, что указывает на высокий уровень развития медицины и ее доступность для населения в последних, сообщает Европейское общество кардиологов.

«Высокая сердечно-сосудистая смертность, наблюдаемая в странах со средним и низким уровнем дохода, вероятно, связана с низким доступом к эффективному здравоохранению», — сказал доктор Даррил Леонг (Канада).

Исследование Prospective Urban Rural Epidemiologic (PURE) Study, на которое сослался автор, проводилось в течение около десяти лет на пяти континентах в 21 стране, среди которых 4 отличались высоким уровнем доходом населения, 12 — средним, и 5 — низким. Всего были проанализированы данные 162 534 человек в возрасте от 35 до 70 лет.

По итогам исследования оказалось, что показатели смертности, обусловленной раком, во всех трех группах стран были примерно одинаковы, тогда как отношение числа умерших от сердечно-сосудистых заболеваний к числу скончавшихся от рака составило 0,4 для государств с высоким уровнем доходов населения, 1,3 — со средним, и 3,0 — низким.

В августе ученые Исфаханского кардиологического исследовательского института (Иран) на конгрессе Европейского общества кардиологов сообщили, что регулярное употребление в пищу несоленых орехов связано со снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно Росстату, в период с 1992 по 2017 год основной причиной смертности россиян неизменно остаются болезни системы кровообращения (примерно 600 случаев на 100 000 человек), следом за которыми идут онкологические заболевания (около 200 случаев на 100 000 человек).

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