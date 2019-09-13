Верховная Рада распустила ЦИК

Верховная Рада приняла решение об увольнении всех членов Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК). Трансляция заседания украинского парламента ведется на канале RadaTVchannel в YouTube.

За полный и безоговорочный роспуск ведомства проголосовали 341 из 403 присутствовавших на заседании депутатов. Двое нардепов при голосовании воздержались, 19 нардепов не стали голосовать. «Против» этой инициативы полным составом выступили фракции партий «Голос» и «Европейская солидарность» — 41 депутат.

Представитель «Европейской солидарности» Артур Герасимов назвал решение Рады «политической расправой». Депутат от «Голоса» Сергей Рахманин раскритиковал коллег за то, что на заседание с докладом не пригласили главу ЦИК, а также отметил, что каждый президент Украины приходит и меняет людей, а не правила.

Президент Украины Владимир Зеленский направил в парламент представление о роспуске Центральной избирательной комиссии 10 сентября. В качестве причины роспуска он указал то, что ЦИК «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость». В частности, он напомнил, что комиссия изначально отказывалась регистрировать в качестве кандидата в народные депутаты представителя его партии Александра Куницкого, а также отменила регистрацию самовыдвиженца Сергея Рудика спустя месяц после выборов.

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