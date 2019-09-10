Зеленский задумал распустить ЦИК

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной Раде досрочно прекратить действие полномочий Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны. Об этом пишет издание «Украинская правда».

Глава государства направил в парламент соответствующее представление. В качестве причины для роспуска ведомства он указывает, что ЦИК «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость». В частности, он напомнил, что комиссия изначально отказывалась регистрировать в качестве кандидата в народные депутаты представителя его партии Александра Куницкого, а также отменила регистрацию самовыдвиженца Сергея Рудика спустя месяц после выборов.

Для роспуска ЦИК Зеленскому потребуется поддержка его представления со стороны 300 депутатов. Как и в случае с законопроектами, предполагающими внесение поправок в Конституцию Украины, фракция «Слуги народа» должна будет заручиться поддержкой оппозиции.

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Ранее в Верховной Раде заявили об угрозе установления диктатуры на Украине. Причиной для этих опасений стало внесение президентом на рассмотрение парламента законопроекта, которым предлагается вывести Национальную гвардию из подчинения МВД и передать в управление главы государства.

На данный момент сторонники Зеленского полностью контролируют исполнительную и законодательную ветви власти в стране. По итогам прошедших 21 июля выборов партия президента «Слуга народа» впервые в истории страны смогла сформировать монобольшинство, получив 254 из 450 депутатских мандатов. Как следствие, президенту удалось без препятствий в парламенте утвердить кандидатуры своих сторонников на министерских постах.

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