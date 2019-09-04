В Раде заявили о риске установления диктатуры на Украине

В случае переподчинения Нацгвардии Украины президенту Владимиру Зеленскому в стране может установиться диктатура, заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NewsOne.

Депутат отметил, что не видит смысла выносить законопроект о переподчинении Нацгвардии на рассмотрение Верховной Рады. Кива пояснил, что это потребует внести изменения в Конституцию страны и расширить президентские полномочия. «Сегодня под красочным названием "демократия" офис президента создает такую вертикаль власти, которая может уже в ближайшее время превратиться в жесткую диктатуру», — заявил политик.

Кива добавил, что в Раде происходит работа «как по дирижерской палочке», без дискуссий и «инакомыслия».

В конце августа Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается вывести Национальную гвардию из подчинения министерства внутренних дел и передать в его управление.

Национальная гвардия Украины была воссоздана весной 2014 года после смены власти в стране. Аналогичная структура существовала в 1990 годы. Ее сформировали на основе внутренних войск и представителей Самообороны Майдана. Бойцы Нацгвардии принимали активное участие в боевых действиях на востоке страны.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте АТО — так в Киеве называли попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла ООС под командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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