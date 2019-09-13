Крем для лица с ртутью довел женщину до комы

Жительница Сакраменто (штат Калифорния, США) впала в кому после использования крема для лица. Об этом пишет CBS Sacramento.

В июле мать пятерых детей обратилась в отделение скорой помощи с жалобами на онемение рук и лица, трудности при ходьбе и невнятную речь. Со временем симптомы прогрессировали, и она впала в кому. Врачи установили, что ее состояние было вызвано отравлением ртутью, содержащейся в креме, купленном в Мексике. 47-летняя женщина использовала продукт каждый день в течение двух лет.

Департамент здравоохранения округа Сакраменто обнаружил в креме очень токсичный тип ртути, который называется метилртуть. Сотрудник отдела общественного здравоохранения округа Сакраменто Оливия Касирье рассказала о существовании черного рынка и сети поставщиков, которые отсылают поддельную косметику в США.

Сын пострадавшей сообщил, что она купила крем у женщины, с которой была давно знакома.

В апреле 2018 года полиция Лос-Анджелеса конфисковала из магазинов поддельные косметические средства, в составе которых были найдены биологические отходы животных. Из 21 торговой точки была изъята косметика на сумму 700 тысяч долларов.

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