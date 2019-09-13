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США вернут украденные из России документы

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Соединенные штаты Америки вернут России похищенные в 1990-е годы документы эпохи Николая II. Церемония передачи состоится 18 сентября, пишет «Интерфакс».

16 документов, подписанных Николаем II, были найдены в результате расследования Министерства внутренней безопасности США. Бумаги похитили из российских архивов в начале 1990-х годов.

Церемония передачи состоится при участии посла Джона Хантсмана в резиденции главы дипмиссии в особняке Спасо-хаус в центре Москве.

В 2016 году США вернули России 28 документов, которые были украдены из страны более 20 лет назад. Среди документов были высочайшие повеления по придворному ведомству Петра I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Павла I, а также подлинные высочайшие повеления и именные императорские указы Капитулу орденов о пожаловании наградами чинов различных ведомств.

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