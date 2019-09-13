На крупнейшую электростанцию на Урале потратят сотни миллионов рублей

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (Россети ФСК ЕЭС) направит 728 миллионов рублей на модернизацию крупнейшей электростанции Южного Урала, Ириклинской ГРЭС. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы компании Сергея Носковича.

В частности, на электросетевом объекте будет полностью обновлен парк выключателей, замену завершат к 2020-му. «В результате повысится надежность электроснабжения потребителей Оренбургской и Челябинской областей, Республики Башкортостан, а также межгосударственного транзита в Республику Казахстан», — уточнил Носкович. Все работы на Ириклинской ГРЭС проходят без снижения мощности станции, потребление электричества не ограничивается.

Ириклинская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1970 году, она оборудована восемью энергоблоками.

Модернизация электростанции предусмотрена в рамках реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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