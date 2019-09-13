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Ким Кардашьян вернула популярный тренд из 2000-х

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Ким Кардашьян

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст вернула в моду популярную в 2000-х годах вещь. На это обратили внимание в Vogue.

Папарацци сфотографировали телезвезду на улицах Нью-Йорка во время Недели моды. На ней был один из трендов прошлого десятилетия — топ без рукавов, который завязывается на шее. Вместе с черным блестящим топом Кардашьян надела облегающие кожаные брюки и сандалии-сланцы на каблуке в стиле 1990-х.

Издание отмечает, что в похожих топах в 2000-х годах ходили актрисы Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, сама Ким Кардашьян и другие звезды. Сейчас этот тренд востребован у современных моделей, в частности, у Беллы Хадид.

В июне редакторы Vogue заметили, что знаменитости вернули в моду еще один тренд из 2000-х — трусы-стринги, которые видны из-под одежды. На показах мировых брендов, представлявших свои коллекции весна-лето 2020, модели выходили на подиум в стрингах, торчащих из-под пояса брюк и натянутых до талии.

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