Жена заперла мужа-алкоголика в сарае и погубила его

В Великобритании мужчина умер после того, как жена заперла его в садовом сарае, чтобы он не пил, пока она ходила по магазинам. Об этом сообщает издание Daily Mail.

50-летний Джонатан Даунтер (Jonathan Daunter) из графства Монмутшир, Уэльс, страдал от алкоголизма и просил свою 44-летнюю жену по имени Ким закрывать его в сарае, пока ее нет дома, чтобы он не покупал спиртное. Мужчина лечился от зависимости, однако незадолго до поездки жены у него случился рецидив. Он не поехал вместе с супругой, так как боялся сорваться и выпить где-нибудь.

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По неустановленной причине британец завел двигатель мотоцикла и скончался из-за отравления угарным газом. Зачем он решил это сделать, неизвестно. Коронер постановил, что мужчина не планировал покончить с собой.

Ким утверждает, что ее не было дома всего около часа. У мужчины в сарае была вода и теплая одежда.

Инспектор-детектив Николас Уильямс (Nicolas Williams) заявил, что осмотрел место смерти Джонатана и не нашел никаких доказательств, что его удерживали в сарае против его воли.

Ранее сообщалось о том, как в Китае дедушка угостил новорожденного внука алкоголем и погубил его. Мужчина дал младенцу отхлебнуть из своего бокала, а спустя полчаса ребенок перестал дышать. Мальчика доставили в больницу, однако врачам не удалось его реанимировать.

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