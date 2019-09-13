Кремль отреагировал на предложение сократить число полицейских

В Кремле считают заслуживающей внимания идею главы Сбербанка Германа Грефа повысить зарплаты сотрудникам полиции при сокращении штата ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет, но, безусловно, это заслуживает внимания», — сказал Песков.

Ранее 13 сентября Герман Греф предложил поднять зарплаты в полиции в 3-4 раза, сократив соответственно численность сотрудников. «Они не нужны в таком количестве», — сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.

5 сентября Греф предложил отказаться от экзаменов, которые, по его мнению, часто убивают в человеке желание учиться, приучают его к системе оценивания, и дети выходят из школы «с инвалидностью». Он заявил, что его личная цель — это «убить» экзамены.

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