Греф призвал «убить» экзамены

Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф. Его слова приводит ТАСС.

«Я вам честно скажу одну из главных вещей, которые я вынес из школы, — я ненавижу процесс оценивания, я ненавижу экзамены. Это катастрофа. <...> Одна из моих личных целей — убить экзамены», — сказал Греф в ходе выступления на Восточном экономическом форуме. Он добавил, что дети из школы уже выходят «с инвалидностью». Глава Сбербанка пояснил, что люди в учебном заведении привыкают к системе оценивания, и в дальнейшей жизни при ее отсутствии расслабляются и не готовы что-либо делать.

В 2017 году Греф заявил, что российские школы в своем подходе к обучению детей остались на уровне XIX века. По его словам, еще в 1850 году министр образования Японии писал, что система насильного образования не несет счастья школьнику, поскольку она создана для государства. Глава Сбербанка уточнил, что основа обучения с тех пор осталась прежней, и это является гигантской проблемой. По мнению Грефа, школа должна перейти от преподавания знаний к обучению навыкам.

Восточный экономический форум — 2019 стартовал 4 сентября во Владивостоке, на острове Русский. В нем принимают участие более 6000 человек из более чем 50 стран мира.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!