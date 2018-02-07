Греф поностальгировал о своей работе дворником

Председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф на встрече с участниками финала конкурса «Лидеры России» рассказал о своей работе дворником. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я помню, когда был студентом, работал дворником. Потом меня уволили. Я предложил систему, как реформировать всю службу уборки. Ко мне по утрам стал приходить специальный проверяющий, который стал проверять качество того, как я мету. Я, черт побери, вставал в пять утра, чтобы подмести свою территорию и, на мой взгляд, я это делал неплохо. Единственный, кого проверяли, это был я», — сказал он.

Банкир призвал не оставаться равнодушными к происходящему вокруг. «Даже дворник может что-то изменить к лучшему. Вы видите болото за этой гостиницей. На месте этой гостиницы было большое болото. Прошло уже четыре года после Олимпиады, понятно, что не успели, — но почему сейчас из этого кусочка земли не сделать парк?» — задался вопросом Греф.

17 января президент Сбербанка заявил, что лидеры государства или топ-менеджеры находятся в состоянии «паранойи конца» — опасения войти в историю как человек, приблизивший конец компании.

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