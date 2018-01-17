Греф рассказал о «паранойе конца» у политиков и топ-менеджеров

Президент Сбербанка Герман Греф назвал постоянный поиск путей развития компании следствием паранойи ее руководства, сообщает Rambler News Service.

По его словам, сейчас люди, которые несут большую ответственность — лидеры государства или топ-менеджеры — находятся в состоянии «паранойи конца»: «Потому что не дай бог, если ты приблизишь этот конец, ты войдешь в историю компании — в моем случае это 176-летняя история — как человек, который приблизил конец компании, которая прожила столько лет».

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Также президент Сбербанка рассказал о современном отношении к новым технологиям. «Между ужасом и восторгом — это то состояние, которое мы сегодня испытываем все. Будущее, государство, компании — они управляются людьми из прошлого, которые думают линейно», — сказал он в ходе Гайдаровского форума-2018.

В декабре 2017 года в интервью газете Financial Times Греф заявил, что в случае введения США антироссийских санкций в новом году «холодная война покажется детской забавой».

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