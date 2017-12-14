Греф утратил веру в банки

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не верит в банки. Об этом он сказал в ходе выступления на Дне инвестора в Лондоне, сообщает ТАСС.

«Я не верю в банки. Если вы мне скажете, что нужно строить банк, — это не я и не наша команда», — отметил он и выразил мнение, что банкинг станет одним из направлений работы технологичных компаний и современных банков.

Греф пояснил, что компании, которые лучше понимают потребности клиентов, смогут быстро освоить это направление. По мнению главы Сбербанка, «это проще, чем банкам познать всю науку технологий, предсказаний и видения того, что клиент захочет иметь на следующем этапе».

В ходе Дня инвестора глава Сбербанка также представил новую трехлетнюю стратегию развития кредитного учреждения, которая была утверждена наблюдательным советом организации 12 декабря. Она предполагает достижение чистой прибыли в триллион рублей в 2020 году. Нынешняя стратегия развития была рассчитана на пять лет. Период ее действия истекает в 2018 году.

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