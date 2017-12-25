Греф предрек страшные последствия от новых американских санкций

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в случае введения США антироссийских санкций в новом году «холодная война покажется детской забавой». Интервью с Грефом публикует Financial Times.

По его мнению, идея отключить российские государственные банки от системы международных платежей SWIFT иррациональна. Подобная идея много раз обсуждалась западными политиками. В частности, призыв отключить российские банки от SWIFT содержался в резолюции Европарламента.

Инициативу ужесточения санкций в отношении предприятий с госучастием планируется обсудить в феврале следующего года в Конгрессе США.

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В компании SWIFT неоднократно заявляли, что она придерживается нейтралитета и не собирается отключать российские банки от системы.

В августе компания Finastra, которой принадлежат права на программное обеспечение для работы со SWIFT, отказалась работать с двумя функционирующими на территории Крыма российскими банками.

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