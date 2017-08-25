Двум санкционным российским банкам отказали в обслуживании ПО для SWIFT

Компания Finastra, являющаяся правообладателем программного обеспечения для работы со SWIFT, отказалась работать с двумя российскими банками. Об этом газете «Ведомости» рассказали два источника, знакомых с ситуацией.

Finastra, бизнес которой во многом сконцентрирован в США и Канаде, уведомила своего российского дистрибутора «Финнет», что с 31 августа прекращает работать с двумя финансовыми организациями — действующим в Крыму РНКБ и Темпбанком, в который введена временная администрация.

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Собеседники издания отметили, что Finastra на волне ужесточения санкций оценила риски и, обнаружив у себя в партнерах два санкционных банка, решила прекратить с ними сотрудничество.

Как отмечается, в мире существует несколько производителей программного обеспечения для работы со SWIFT, в России используется софт от Finastra и от самой SWIFT — Alliance Acсess. Подавляющее большинство банков в России и мире используют ПО от SWIFT.

По словам одного из источников, банк может перейти на другой интерфейс доступа к SWIFT, для этого ему нужно заключить договор и сделать технические настройки, стоить это будет несколько десятков тысяч долларов.

Представитель РНКБ заявил, что организация является системообразующим банком Республики Крым и работает только на территории России, не осуществляя расчетов через западные кредитные организации и используя расчетную систему ЦБ. «На бизнес РНКБ и его клиентов не влияет прекращение отношений с компанией Finastra», — сказал он.