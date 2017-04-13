Уставный капитал РНКБ увеличен на 15 миллиардов рублей для инвестиций в Крым

Уставный капитал Российского национального коммерческого банка (РНКБ) увеличен на 15 миллиардов рублей для реализации инвестиционных проектов в Крыму. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. «Подписанным распоряжением утверждено решение об увеличении уставного капитала РНКБ на 15 миллиардов рублей путем размещения дополнительных акций с последующим их приобретением в собственность Российской Федерации. Бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что РНКБ не располагает средствами, достаточными для финансирования проектов стоимостью свыше 5 миллиардов рублей, а реализация каждого из таких значимых для развития региона инвестпрограмм, как строительство электростанций, заводов по переработке мусора, терминала международного аэропорта Симферополь, требует привлечения кредитов в размере более 7-10 миллиардов рублей.

Предполагается, что решение об увеличении уставного капитала РНКБ позволит ему обеспечить финансирование крупных проектов, устойчивую работу кредитно-финансовой системы, удовлетворение спроса деловых кругов и населения на качественные банковские и финансовые услуги и будет способствовать росту экономики Крыма в целом.

РНКБ – один из ключевых банков Крыма и Севастополя. 100 процентов его акций принадлежит РФ.