Греф поздравил бизнес-чемпионов

Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф поздравил российскую команду с победой в мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

В состав команды вошли два сотрудника Сбербанка. По словам Грефа, команда финансовой организации считает победу частично и своим успехом, так как участвует во всех подобных госпрограммах и делится своим управленческим опытом.

«Мы организовываем огромное количество совместных бизнес-программ с ведущими институтами мира для развития нашего персонала и используем для этого самые современные средства», — отметил Греф.

Российская команда «Отцы и дети», в состав которой вошли участники конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», победила в мировом финале чемпионата GMC 6 июля. Подведение итогов и награждение победителей состоялось в Екатеринбурге, где и прошел финал. Это шестая победа в этом турнире для России.

Президент России Владимир Путин в июльском интервью итальянской газете Corriere della Sera назвал проект «Россия — страна возможностей» одним из важнейших. По его словам, это одна из самых востребованных платформ, объединяющая проекты для профессионального и личностного роста граждан разного возраста.

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