В российской школе пюре готовили перфоратором

Одна из учениц школы села Стрелецкое Белгородской области обнаружила в столовой перфоратор с насадкой-миксером. Об этом сообщило издание Go31.ru.

По словам автора фотографий, они сделаны 11 сентября в МОУ «Стрелецкая СОШ». На снимках видно, что на полу в кухне в ящике для овощей лежит перфоратор с насадкой-миксером. Девочка предположила, что с ее помощью повара готовили пюре.

В управлении образования сообщили, что начали проверку, и выясняют, откуда в столовой взялся перфоратор. Заместитель начальника Наталья Бозина сообщила, что в этот день в меню школы не было пюре. Однако она подтвердила, что фотографии были сделаны в стрелецкой школе и на них изображена повар учебного заведения.

Бозина добавила, что в школе нет проблем с оборудованием для кухни — ремонт в пищеблоке проводился в 2018 году, и кухня обеспечена оборудованием «на 100 процентов».

8 мая стало известно, что министерство просвещения проведет мониторинг школьного питания, чтобы разработать единую концепцию его организации. Это решили сделать после жалобы матери троих детей из Волгограда Лилит Петросян, которая пожаловалась, что ее сына дискриминируют в школьной столовой. Она рассказала, что он вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные дети» получают котлеты с гарниром, в связи с чем осознает свое социальное неравенство.

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