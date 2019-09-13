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Вашингтон раскроет имя еще одного подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

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Министерство юстиции США раскроет имя ранее неназваванного подозреваемого по делу о терактах 11 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Согласно отчету ФБР от 2012 года, этот человек отдавал распоряжения двум чиновникам из Саудовской Аравии помогать террористам. Полная версия документа засекречена, однако известно, что в нем говорилось о расследовании в отношении двух должностных лиц страны, Омара аль-Байуми и Фахада аль-Тумайри, а также третьего человека, который отдал приказ помогать угонщикам самолетов.

Отмечается, что Минюст пошел на этот шаг в рамках иска родственников жертв террористических атак к Саудовской Аравии. Семьи погибших обвиняют Эр-Рияд в поддержке террористов, однако правительство отрицает причастность к терактам. Генеральный прокурор Уильям Барр подчеркнул, что имя подозреваемого составляет государственную тайну, однако он раскроет его адвокатам истцов.

В июле сообщалось, что главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку. Халид Шейх Мохаммед готов помочь родственникам жертв террористических атак в судебном иске против Саудовской Аравии. Взамен он потребовал чтобы правительство США отказалось от планов добиваться для него смертной казни.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания. В результате погибли 2 976 человек, еще более 4 тысяч были ранены.

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