Иран напомнил США о терактах 11 сентября

Президент Ирана Хасан Роухани раскритиковал постпреда США при ООН Никки Хейли за слова о теракте на военном параде в иранском городе Ахваз. Об этом он написал в Twitter.

«Американский чиновник недавно сказал ужасные вещи про теракт в Ахвазе и возложил ответственность за эту атаку на иранское правительство. Что бы подумали американцы, если бы мы сказали подобное о теракте 11 сентября [2001 года]?» — возмутился политик.

22 сентября вооруженные боевики напали на военный парад. В результате атаки погибли 25 человек, в том числе журналист, еще 21 получили ранения. Глава МИД Ирана назвал организаторами «региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов». В ответ Хейли рекомендовала Роухани обратить внимание на происходящее в его стране. Госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что обвинять Вашингтон — «огромная ошибка», потому что проблемы с безопасностью произошли внутри страны.

11 сентября 2001 года в США два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона, и еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около трех тысяч человек, не считая 19 террористов, еще более четырех тысяч получили ранения.

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