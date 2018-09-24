Иран пообещал мстить США за теракт на военном параде

Иран будет мстить США и Израилю за гибель своих граждан в результате теракта в Ахвазе. Такое заявление сделал заместитель главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, передает Reuters.

«Вы уже видели нашу месть (...). Увидите, наш ответ будет жестким и разрушительным, и вы пожалеете о том, что сделали», — сказал он во время церемонии прощания с жертвами.

В гибели 25 человек в Ахвазе Тегеран обвинил союзников США в Персидском заливе. Как отмечает Reuters, обвинения касаются в первую очередь Саудовской Аравии, которая поддерживает оппозиционные силы в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии.

В субботу, 22 сентября, в иранском городе Ахваз произошел теракт: четверо злоумышленников открыли огонь по проходящему военному параду. Пострадали по меньшей мере 70 человек. Ответственность на себя взяло «Исламское Государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России).

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