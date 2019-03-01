США пообещали миллион долларов за сына Усамы бен Ладена

США назначили награду в размере до миллиона долларов за информацию о сыне бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена — Хамзе. Соответствующее сообщение появилось 28 февраля на сайте Госдепартамента США.

Деньги будут выплачены за информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы, которому сейчас примерно 30 лет. Он с 2015 года занимает высокий пост в террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) и грозится отомстить американским спецслужбам за убийство отца.

В Госдепе призвали любого, кто владеет информацией о Хамзе бен Ладене, связаться с американскими властями. При этом указывается, что вся информация будет строго конфиденциальной.

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Летом 2018 года сообщалось, что Хамза женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября 2001 года, совершенного в США. Тогда его родственники рассказали, что не знают, где находится мужчина.

Усама бен Ладен — лидер террористической группировки «Аль-Каида», находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был уничтожен в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море.

11 сентября 2001 года боевики «Аль-Каиды» угнали четыре американских пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни Всемирного торгового центра, третий упал на здание Пентагона, еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около 3 тысяч человек, не считая 19 террористов, еще более 4 тысяч получили ранения.

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