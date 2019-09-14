Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщается на сайте РПЦ.

В своем обращении, как отмечается, Иоанн заявил о стремлении Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции сохранить существование за счет вхождения в юрисдикцию РПЦ. Решение было принято по результатам рассмотрения обращения Священным Синодом.

В эту юрисдикцию также приняты все желающие того клирики, находящиеся под руководством архиепископа, и приходы, которые выразят такое волеизъявление. Сообщается, что Иоанна приняли в РПЦ с титулом «Дубнинский».

Константинополь в ноябре 2018 года принял решение распустить Русский экзархат. Решение было принято в одностороннем порядке. Его духовенству и верующим было предложено перейти в подчинение местных греческих архиереев, но Архиепископия с этим не согласилась и начала искать варианты дальнейшего развития. В августе 2018 года Московский патриархат предложил присоединиться к Русской православной церкви и сохранить свой устав и традиции.

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