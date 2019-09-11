В РПЦ назвали цель выпуска вина

Принадлежащая структурам Русской православной церкви (РПЦ) компания «Мезыбь» займется производством кагора для церковных нужд, для этого ей и понадобилась лицензия. Таким образом ситуацию прокомментировал председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передает RNS.

По его словам, в первую очередь производить на предприятии станут кагор. «Это связано с низким качеством вина, нередко на котором просто служат литургию», — пояснил Легойда.

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Между тем лицензия, которую на данный момент получила компания, касается обычного и игристого вина, под которую не попадают ликерные вина, в том числе церковный кагор.

Ранее пресс-секретарь патриарха Александр Волков предположил, что «Мезыбь» займется выпуском «достаточно эксклюзивного вина», аналога папских вин у католиков. Он подчеркнул, что этот бизнес — «закрытый коммерческий проект».

Первая информация о «Мезыби» появилась в СМИ 2016 году. Тогда говорилось, что на территориях компании высадили виноградники и начали набор сотрудников. Гендиректор компании Светлана Дмитриева, комментируя информацию, рассказала, что купить продукцию нельзя и проект пока не намерен раскрывать свои планы. Компанию зарегистрировали за год до этого в селе Дивногорское, где находятся Синодальный духовно-административный и культурный центр РПЦ на юге России — этот объект называют резиденцией патриарха Кирилла.

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