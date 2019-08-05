Россияне закупились грузинским вином вопреки санкциям

Грузия с января по июль этого года экспортировала в зарубежные страны более 29 миллионов бутылок вина. Это на четыре процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по импорту осталась Россия. Такие данные приведены на сайте Национального агентства вина республики.

Стоимость экспортируемого вина оценили в 114,2 миллиона долларов, это на шесть процентов больше, чем в прошлом году. Лидером по импорту осталась Россия: туда поставили более 29 миллионов бутылок, на два процента больше, чем в 2018-м. Второе место заняла Украина (4,8 миллиона бутылок), третье — Китай (более 4,2 миллиона бутылок).

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Самый высокий рост поставок грузинского вина зафиксирован в США. За первые семь месяцев Тбилиси поставил Вашингтону более 388 тысяч бутылок вина — на 60 процентов больше прошлогодних показателей. По итогам первого полугодия Россия заняла первое место по импорту вина из Грузии.

В конце июня сообщалось, что российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Источники на рынке утверждали, что таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии. Это произошло на фоне обострения отношений двух стран после протестов в Тбилиси в июне. После этого президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию.

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