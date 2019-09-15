Раскрыта причина разной реакции людей на стресс

Белок в человеческих костях может быть причиной реакции организма на стресс. Об этом сообщает издание Scientific American.

Журнал рассказал, что на протяжении десятилетий ученые считали гормоны, выделяемые надпочечниками, причиной реакции «бей или беги» в ответ на стрессовые ситуации. Теперь специалисты обнаружили новый ответственный за реакции организма гормон остеокальцин, который вырабатывают человеческие кости.

Врач и генетик Джерард Карсенти из Колумбийского университета изучал остеокальцин на протяжении 20 лет. Он совместно с коллегами обнаружил, что подопытные мыши, у которых отсутствовало это вещество, страдали ожирением и не размножались. Этот факт заставил ученого предположить, что остеокальцин является гормоном, который выделяется из скелета в кровь, чтобы помочь регулировать различные функции организма.

Исследователи попробовали «отключить» выработку данного вещества в костях у мышей и обнаружили, что животные демонстрировали гораздо более мягкие изменения. У них была меньше частота сердечных сокращений, не росла температура и не повышался уровень глюкозы в крови. Это доказало теорию о том, что остеокальцин играл роль в реакции на стресс.

Невролог из Университета Цинциннати Джеймс Герман отметил, что его коллеги сделали очень интересное открытие. По его мнению, сейчас люди понимают стресс слишком упрощенно. Герман добавил, что химические элементы из других частей тела также влияют на стресс. Он рассказал, что ранее связал в своих экспериментах стресс с выделяемыми жиром веществами.

Остеокальцин — основной белок кости, который участвует в формировании костной ткани. Ученые впервые выявили одноименный гормон, ответственный за проявления стресса.

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