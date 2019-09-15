Названы популярные способы привыкнуть к смене часовых поясов

Большинство российских туристов (63 процента) справляется с неприятными симптомами джетлага при помощи сна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис покупки билетов Aviasales.

Некоторые туристы заставляют себя ложиться спать и просыпаться по местному времени. Другие меняют режим сна еще дома до вылета.

16 процентов перестраиваются на новый график при помощи спорта, прогулок и несложных занятий на свежем воздухе. Еще 15 употребляют алкоголь для расслабления. По мнению шести процентов, лучше всего с ощущениями от смены часовых поясов помогают бороться лекарства.

Путешественники также советуют летать с длительными пересадками, чтобы легче адаптироваться к часовым поясам.

Ранее стало известно, что девять процентов российских туристов стараются избегать общения с соотечественниками во время отпуска за границей. Почти четверть российских туристов (23 процента) предпочитают общаться с местными жителями, поскольку именно они помогают лучше познакомиться с культурой чужой страны.

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