Назван процент недолюбливающих соотечественников российских туристов

Девять процентов россиян стараются избегать общения с соотечественниками во время отпуска за границей. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса организации путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Почти четверть российских туристов (23 процента) предпочитают общаться с местными жителями, поскольку именно они помогают лучше познакомиться с культурой чужой страны.

Некоторые путешественники, напротив, за рубежом общаются только с соотечественниками. Шести процентам опрошенных это помогает обойти языковой барьер.

Больше половины респондентов — 60 процентов — заявили, что им приятно контактировать с людьми независимо от их национальности.

В апреле 2019 года стало известно, какие привычки российских туристов раздражают других путешественников больше всего. Среди них оказались пристрастие к алкоголю, недоброжелательность и неумение улыбаться окружающим.

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