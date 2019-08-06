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Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах

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Четверть путешествующих на самолетах россиян встают в очереди перед выходом к авиалайнеру ради самой очереди. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Свою любовь к очередям участники исследования аргументировали «скукой», «профилактикой от варикоза» и «стадным инстинктом».

41 процент опрошенных пассажиров заявили, что встают в очередь, так как хотят первыми разместить свои сумки на полках и переживают, что не смогут положить ручную кладь над своим креслом.

19 процентов считают, что, заранее встав в очередь, они гарантировано смогут избежать овербукинга и улететь. Еще 14 процентов испытывают стресс перед полетом, поэтому хотят как можно быстрее занять свое место и расслабиться.

В апреле 2019 года стало известно, какие привычки российский туристов раздражают других путешественников больше всего. Среди них оказались пристрастие к алкоголю, недоброжелательность и неумение улыбаться окружающим.

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