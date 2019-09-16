Россия обвинила компьютерные игры в приближении ядерной войны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила кинематограф и компьютерные игры в формировании легкомысленного отношения к ядерной войне. Об этом она рассказала в интервью каналу «Расстрига».

Дипломат подчеркнула, что риск ядерной войны серьезно возрос из-за того, что США много лет намеренно и агрессивно «рушат систему стратегической стабильности». В пример она привела соглашение с Ираном (Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)), которое Вашингтон отказался соблюдать.

Затем Захарова обратилась к западной «мягкой силе», которая формирует неправильное отношение у потребителей к ядерной войне. По ее мнению, киноиндустрия построена на «безответственном отношении», когда мир всегда выживает после катастроф.

Материалы по теме «Мы хотим, чтобы дети побежали воевать?» Психолог Вера Абраменкова о пользе и вреде военно-патриотического воспитания

Спикер МИД вспомнила, что компьютерные игры начинались с противостояния человека монстрам: «Сейчас же компьютерные игры непосредственно распределяют роли между странами и народами. (...) Это очень опасно». Захарова считает, что разработчики делают это осознанно, при этом игры запрещать, по ее мнению, не стоит. Она усомнилась, что кто-то просчитывает последствия таких игр.

12 сентября заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в настоящее время существует риск возникновения ядерной войны, даже когда страны не хотят ее развязывать. Он указал, что действия западных стран становятся более эмоциональными и агрессивными: они отказываются от обсуждений и расшатывают архитектуру контроля над вооружениями, что опасно и безответственно.

Договор СВПД по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестеркой посредников — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru