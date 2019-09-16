Молния ударила в машину на российском шоссе и попала на видео

Галина Ершова / ВКонтакте

В Новосибирске во время ливня молния ударила в движущийся автомобиль, сообщают «Вести.Ru». Видео инцидента опубликовано во «ВКонтакте».

По информации портала, инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, около трех часов дня. В автомобиль Toyota RAV4, ехавший на небольшой скорости по Бердскому шоссе, дважды ударила молния, после чего машина остановилась.

«Я сначала подумала, что в нашу машину попало. Вспышка ослепила на долю секунды, я мертвой хваткой схватилась за руль», — рассказала находившаяся за рулем Toyota Галина Ершова.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Заднее стекло автомобиля полностью покрылось трещинами, других видимых повреждений не было.

В мае правительство России утвердило все элементы системы оформления ДТП через мобильное приложение, которое позволит дистанционно передавать информацию о происшествии. Сервис под названием «Помощник ОСАГО» заработает в ноябре в четырех российских регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Водители смогут оформить аварию по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и заполнения бумажных документов.

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