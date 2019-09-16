Блогер обманом выманил у 10-летнего мальчика тысячи долларов и скрылся

Маленький житель Китая по имени Сяо Минь (Xiao Ming) заплатил своему любимому стримеру 100 тысяч юаней (19,4 тысячи долларов), чтобы поучаствовать в его игровых трансляциях. Однако блогер обманул ребенка и скрылся с деньгами, сообщает Asia One со ссылкой на Pearvideo.

Отмечается, что 10-летний мальчик во время летних каникул увлекся видеоиграми и стал поклонником стримов, которые один из блогеров выкладывал на платформе Kuaishou. Ребенок обратился с кумиру с просьбой играть вместе с ним.

Стример согласился в обмен на виртуальные подарки в WeChat: он не только принимал дорогостоящие лоты, но и передал Миню инструкции, как именно ему следует покупать подарки. «Он сказал, что будет играть со мной только после того, как я выполню все его просьбы», — заявил мальчик, отметив, что не знал, сколько на самом деле стоили подарки.

Семья поняла, что происходит, когда бабушка Миня заметила, что с ее карты, привязанной к учетной записи WeChat Pay, пропала крупная сумма. Примерно половина ушла на донаты, остальное — на подарки. Получив требуемое, стример заблокировал мальчика и изменил свой никнейм на платформе.

Отец Миня обратился к сотрудникам платформы с просьбой возместить расходы, однако ситуация пока не разрешена.

Ранее известная стримерша обманула подписчиков, инсценировав аварию в прямом эфире. Позднее ей пришлось объясниться за содеянное.

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