Блогер усомнился в существовании лесбиянок и лишился дохода

Стример с ником TheRealKenzo лишился спонсора после своих высказываний в адрес девушки-трансгендера и лесбиянок. Об этом пишет Daily Dot.

В четверг, 29 августа, компания SoaR Gaming заявила о том, что перестает сотрудничать со стримером из-за фраз в его переписке в приложении Discord в 2018 году. Скриншоты высказываний блогера опубликовал пользователь Twitter с ником LonelyKarma2405.

Выяснилось, что в мае 2018-го он заявил, что девушка-трансгендер с ником EeveeA не воспринимает женских шуток и обратился к ней в мужском роде. В августе того же года TheRealKenzo написал: «Я не верю, что лесбиянки и бисексуалы существуют, это все заговор иллюминатов (название различных объединений оккультного характера — прим. «Ленты.ру»)».

Кроме того, блогер написал, что не верит людям, которые считают, что они родились не в том теле. «Мужчина становится женщиной, а потом ему все равно нравятся женщины. Не бывает такого, что у тебя неправильное тело, а потом тебя все равно влечет к женщинам», — объяснил он свою позицию.

Когда TheRealKenzo узнал, что его старые высказывания были опубликованы в Twitter, то заявил, что сожалеет о своих словах. «Я не могу забрать их обратно, но я могу изменить себя. Надеюсь, люди дадут мне на это время», — написал он.

Ранее стримерша из Бразилии Габриела Каттуззо потеряла спонсорский контракт с компанией Razer из-за того, что назвала мужчин отбросами.

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