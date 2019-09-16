Россиянка обнаружила в мороженом осколки пластика

Жительница Благовещенска обнаружила в развесном мороженом несколько осколков пластика, когда начала его есть. Об этом женщина рассказала изданию «Амурская служба новостей».

По словам женщины, сначала она попыталась разжевать «начинку», однако затем поняла, что это пластик. Наткнувшись на первый осколок, она продолжила есть мороженое, однако внутри оказалось еще три куска.

«Это пластик, напоминающий крышку от холодильника, которой закрывают мороженое. Похоже, у них сломалась эта крышка, может, они ее не убрали как положено», — рассказала женщина.

Она отметила, что купила мороженое в одном из киосков в центре города, однако не стала возвращаться в торговую точку и требовать возврата деньги.

Ранее житель города Чехов в Подмосковье Валентин Деженков обнаружил губку для мытья посуды в батоне хлеба. Сотрудники магазина «посмеялись», но вернули деньги. Компания-производитель «Русский хлеб» приняла его жалобу и пообещала провести проверку.

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