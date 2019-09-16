Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте.

«Предварительных вывода пока два: 1) Изменений за пять лет не так уж много, как я ожидал. 2) Все воюют со всеми», — написал Сенцов, отметив, что «это все очень печалит».

По его словам, за последнюю неделю он успел много где побывать и много с кем пообщаться. Режиссер также добавил, что не теряет надежд на лучшее.

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Накануне, 15 сентября, Сенцов рассказал об условиях содержания в российской тюрьме. По его словам, заключенным в России не разрешены телефоны и интернет. Режиссер уточнил, что, получив возможность связи, он проводил краткий разговор с родными, в котором рассказывал, что он жив и куда его везут.

Олег Сенцов вернулся на Украину 7 сентября. Вместе с ним в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом на родину прилетели и другие украинцы, в том числе 24 моряка, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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