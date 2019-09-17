Европа побоялась бороться с кризисом

Страны-члены Евросоюза не могут договориться между собой о смягчении финансовых правил блока, пишет CNBC. Идеологи перемен утверждают, что они смогут стимулировать потребление и как минимум смягчить последствия будущей рецессии.

Согласно нынешним правилам ЕС, каждая страна-член должна соблюдать два главных критерия: ее госдолг не должен превышать 60 процентов ВВП, а дефицит бюджета — трех процентов. В последнее время эти принципы часто нарушаются, как это было в случае с Грецией, Кипром, Португалией. Последний пример — Италия, чей госдолг превышает 130 процентов ВВП, что побудило руководство ЕС пригрозить стране возможными санкциями.

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Первые дебаты между министрами финансов стран ЕС не принесли ощутимых результатов. Участники разделились на два лагеря: члены одного утверждали, что нынешние правила следует сохранить, другого — что их смягчение позволит странам увеличить расходы и тем самым стимулировать внутреннее потребление, что считается одним из действенных способов борьбы с кризисом.

Одним из сторонников сохранения нынешнего порядка стал министр финансов Литвы Вилюс Сапока, заявивший перед началом встречи, что в ЕС необходимо сохранить элемент принуждения.

В целом участники встречи сошлись на том, что «аппетит в изменении правил должен быть умеренным», отмечают источники издания. При этом нынешний глава Европейского центробанка Марио Драги, чьи полномочия истекают в октябре, призвал страны с низким госдолгом и профицитом бюджета больше инвестировать и тратить, а проблемные государства — действовать осторожнее.

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