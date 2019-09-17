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Сердобольные дети отдали затравленному бедному однокласснику свою одежду

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Школьники подарили своему однокласснику из бедной семьи комплект одежды и обуви. Об этом сообщает Mirror.

Ученик школы Martin Luther King Jnr College в Мемфисе, США, Майкл Тодд (Michael Todd) приходил на занятия в одной и той же одежде с самого начала учебного года, поскольку у его матери не хватало средств на новые вещи. За это другие школьники постоянно травили ребенка. «У меня на самом деле нет другой одежды. Из-за этого надо мной издевались всю жизнь», — рассказал Тодд.

Однажды одноклассники Тодда, Кристофер Грэм (Kristopher Graham) и Антуанн Гарретт (Antwann Garrett), подошли к нему в школьном коридоре с подарком. По словам мальчиков, им стало жаль Тодда и они принесли ему из дома собственную одежду и кроссовки.

После случившегося Тодд признался, что это был лучший день в его жизни и что он никогда прежде не получал подарков. Грэм отметил, что эти слова заставили его расплакаться.

В настоящий момент школа организовала сбор средств в поддержку семьи Тодда.

В сентябре поднятый на смех из-за нелепой футболки школьник стал знаменитостью. Ученик начальной школы во Флориде пришел на школьный праздник в футболке, на которую приклеил собственную версию логотипа любимого вуза. На перемене одноклассники начали издеваться над рисунком мальчика. Однако на принт обратили внимание в университете Теннеси. Он настолько понравился руководству, что его нанесли на футболки в качестве нового официального логотипа.

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