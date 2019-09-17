Цены на билеты в Крым сравнили с зарплатами россиян

Эксперты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Aviasales изучили среднюю стоимость авиабилетов в Симферополь из разных регионов России и сравнили ее со средней зарплатой. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В исследовании учитывалась стоимость авиабилетов на одного взрослого по маршруту туда-обратно, забронированные через поисковик с начала 2019 года, а размер заработной платы — из данных Росстата также с начала года. Оказалось, что путешествие в Крым меньше всего доступно жителям Дальнего Востока и Сибири.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата в Приморском крае составляет 44 990 рублей, а средняя стоимость авиапутешествия из Владивостока в Крым — 41 481 рубль, то есть средней зарплаты хватит ровно на перелет в обе стороны.

Схожая ситуация в Амурской области, где средняя зарплата равна 45 558 рублям, а авиабилет из Благовещенска в Крым стоит 42 965 рублей.

Материалы по теме «Прыгнул — и омолодился!» Море, парус, шашлыки: как выглядит отпуск на яхте в Крыму

Кроме того, средней зарплаты хватит только на авиабилеты в Симферополь и обратно туристам из Алтайского края, Республики Алтай и Забайкальского края. Жители указанных регионов в среднем получают 31 869, 26 603 и 41 665 рублей в месяц соответственно.

Также путешествие в Крым остается дорогим для жителей Калининградской области со средней зарплатой в 33 200 рублей, тогда как авиабилеты из Калининграда стоят 24 430 рублей.

Помимо этого, эксперты выделяют Красноярский край, где жители в среднем получают 48 638 рублей в месяц, а билеты в Симферополь обходятся в 35 432 рубля туда-обратно. Далее идет Калужская область со средней зарплатой в 39 853 рубля и стоимостью перелета из Калуги в Симферополь в 25 726 рублей.

Для путешественников из Новосибирской области поездка в Крым также оказалась недешевым удовольствием, так как средняя зарплата в регионе — 37 089 рублей, а билеты стоят в среднем 23 874 рубля.

В июле эксперты Aviasales сравнили минимальный бюджет отдыха в Крыму и в зарубежных странах. Оказалось, что самый дешевый отдых на российском полуострове на двоих составляет 53 356 рублей. Эта цена включает стоимость перелета и недельного проживания в трехзвездочном отеле. В то же время в Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей, отмечают специалисты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!