Полет МС-21 показали на видео

rbc.ru

Объединенная авиастроительная корпорация показала видео первого международного полета среднемагистрального лайнера МС-21. Ролик опубликован на YouTube. Продолжительность полета составила полчаса, он проходил на высоте 1000 метров при скорости 300 километров в час.

МС-21 («Магистральный самолет XXI века») предназначен для перевозки до 211 человек (предельная плотная компоновка кресел в версии МС-21-300) на расстояние до 6,4 тысячи километров. Первый полет машина совершила в мае 2017-го. Планируется, что серийный выпуск состоится к концу 2020 года.

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