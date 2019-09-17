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Израиль нанес удар по «Хезболле» с помощью новейших F-35

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Израиль нанес несколько авиаударов по иранским подразделениям «Аль-Кудс» и ливанскому движению «Хезболла» на востоке Сирии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте журналиста Бабака Тагвея (Babak Taghvaee).

Подчеркивается, что атака была произведена с помощью двух самолетов F-35I Adir. Известно, что как минимум 10 боевиков «Хезболлы» погибли.

Израиль и до этого неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились объекты и члены «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск.

В настоящее время у Израиля 12 истребителей F-35I Adir. Всего Тель-Авив получит 50 таких самолетов.

В мае Армия обороны еврейского государства заявила о первом в мире боевом применении F-35 Lightning II. Всего Израиль заказал у США 50 истребителей F-35A Lightning II, которые после доработки получили название F-35I Adir.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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