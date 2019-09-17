Умер народный артист России Валерий Успенский

Заслуженный деятель искусств и народный артист России Валерий Успенский скончался в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает ТАСС.

Успенскому было 80 лет. Причина смерти не уточняется.

Валерий Успенский работал заведующим кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, а также деканом вокального факультета. Помимо этого, он возглавлял хор студентов консерватории. Под его руководством хор гастролировал по Европе, выступая в Германии, Италии, Польше и Финляндии.

Звание народного артиста России Успенский получил в 2008 году.

В марте стало известно о смерти американского дирижера, пианиста и композитора Андре Превина. Он скончался в возрасте 89 лет в Нью-Йорке.