Россиян обучат правильному уходу за стариками и инвалидами

В Омской области появились специальные школы, в которых более 600 жителей региона обучат правильному уходу за тяжелобольными людьми пожилого возраста и инвалидами. Об этом сообщается на сайте регионального Минтруда.

Уточняется, что школа работает на базе 38 комплексных центров социального обслуживания. «Обучение направлено на оптимизацию процесса ухода. Также в таких школах людей с инвалидностью обучают навыкам самообслуживания», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что главная цель проекта заключается в обеспечении помощи людям на дому и в стационаре. «Система долговременного ухода — это социальная и медицинская помощь для людей частично или полностью утративших способность самообслуживания», — считают в министерстве.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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